Президент Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание и заботу защите здоровья граждан. Именно в результате чуткого внимания главы государства, Министерство здравоохранения построило восьмиэтажный реабилитационный центр. По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой принято решение о лечении в этом центре военнослужащих, раненых в боях за освобождение территорий Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

По его словам, министерства здравоохранения и обороны поддержали эту инициативу и приняли решение о том, что с завтрашнего дня в реабилитационном центре начнут лечить военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны. Представитель Минздрава выразил уверенность в том, что военнослужащие, которые пройдут реабилитацию в этом центре, в кратчайшие сроки восстановят свое здоровье.

Генеральный директор Реабилитационного центра Мурсал Мурсалов заявил, что одновременно в центре будут проходить лечение 200 военнослужащих.

«Здесь военнослужащие будут проходить реабилитацию, физиотерапевтические и другие курсы лечения под наблюдением высококлассных врачей. Центр оснащен всем необходимым для этого оборудованием, которое есть не в каждом современном лечебном заведении. В Центре будет лечить пациентов с проблемами опорно-двигательной системы, и специалисты сделают все возможное, чтобы вернуть их к нормальной жизнедеятельности в кратчайшие сроки. Основная цель - реабилитация, лечение и возвращение к нормальной жизни людей с ограниченными двигательными возможностями», - сказал Мурсал Мурсалов.

По его словам, Центр намерен вернуть к нормальной жизни тех, кто полностью или частично потерял подвижность.

«В первую очередь необходимо нормализовать психологическое состояние тяжело раненых и потерявших подвижность военнослужащих. Затем будет проведено протезирование. Прием пациентов будет проводиться по направлению Минобороны. Минимальный реабилитационный курс составит две недели. Но, возможно, что срок реабилитации будет продлен», - сказал гендиректор центра.