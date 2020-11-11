Эран Мюдюроглы Ильхаму Алиеву: «Ваша беспрецедентная военная победа...»

«Эта победа, которой Вы добились с помощью новой военной стратегии и тактики, беспрецедентной в мировой военной практике, станет одной из славных страниц истории Азербайджана и навсегда запишет Ваше имя на этой странице заглавными буквами.

Ваш огромный труд во внешней и внутренней политике, обороне, экономике, социальной сфере, культуре, патриотическом воспитании и других сферах на протяжении 17 лет обеспечил рост международного престижа Азербайджанского государства, благосостояния и качества жизни граждан Азербайджана.

В настоящее время весь азербайджанский народ пребывает в большом энтузиазме и беспримерном единстве. В то же время я хочу заверить Вас в том, что наша семья, которая работает в Азербайджане более двадцати пяти лет и пытается внести свой вклад в развитие экономики Азербайджана своими инвестициями, будет и дальше посвящать все свои силы, знания и потенциал процветанию Азербайджана», - говорится в поздравительном письме предпринимателя.