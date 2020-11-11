Экс-глава СНБ Армении вышел на свободу
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии «Родина» Артур Ванецян некоторое время назад вышел из здания суда общей юрисдикции Еревана, сообщает «Айсор».
В этом суде сегодня проходило судебное заседание по вопросу правомерности задержания Артура Ванецяна.
Артур Ванецян был задержан вчера вечером. Специальная следственная служба сообщила, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нарушения установленного законом порядка организации и проведения собраний, задержаны 10 человек.