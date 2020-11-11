Российский батальон вошел в Ханкенди

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал он.

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в город Ханкенди (Степанакерт)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов.