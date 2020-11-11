Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 21:33

В СМИ часто проходят информации о том, как армяне пытаются переложить вину за собственные военные неудачи на разные страны, которые, по их глубокому убеждению, просто обязаны им помогать. И которые почему-то, по их глубокому убеждению, помогают Азербайджану. Изначально среди таких стран они называли Турцию и Пакистан, которые действительно официально выразили поддержку Азербайджану в его правом деле. Но в последние дни в этом списке появилась еще одна страна – Великобритания.

Судя по имеющейся информации, принятие согласованного заявления по карабахскому вопросу в Совете Безопасности ООН сорвала Великобритания. По сообщению армянских СМИ, об этом написал на своей странице в Facebook иранист Вардан Восканян. Он, в частности отметил: «В этом нет ничего странного: английские корабли не смогут подняться на наши горы, а руководитель самой известной спецслужбы этой страны может быть близким родственником Эрдогана. Однако этот «восторженный» образ может заслонить заблудившаяся армянская ракета, которая может чисто случайно создать озеро по соседству с нашими горами, из нефти, текущей из трубопровода». А заканчивается это сумасбродное заявление, как и положено у армянских патриотов, лозунгом – «#смерть_врагу». Откуда у какого-то ираниста столько знаний про политические дебри СБ ООН и родство Эрдогана с «руководителем самой известной спецслужбы этой страны»? Даже известные азербайджанские политологи обо все этом и словом не успели обменяться, а ереванский «иранист» уже называет конкретную страну, где большую политику делает спецслужба, а управляет всем этим президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган? А заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в парламенте заявил о том, что один из постоянных членов Совета безопасности сорвал решение относительно Карабаха. Не сказав при этом, о какой стране идет речь. А чтобы читатель мог воочию убедиться в этом, приведем все его заявление без изменений.

«Никакая правовая организация, кроме ООН, не имеет прямых полномочий на вмешательство в ситуацию в Нагорном Карабахе. Для принятия решения о применении силы или санкций в отношении какой-либо страны необходимо созвать закрытое заседание Совета Безопасности ООН. На этом заседании постоянные члены Совбеза должны единодушно принять соответствующую резолюцию. Как минимум никто из них не должен наложить вето. Помимо этого, существует еще 9 непостоянных членов, которые также должны единогласно поддержать данную резолюцию. Только тогда решение будет принято. Это очень сложный процесс. Мы можем предполагать, исходя из того, что было созвано закрытое заседание Совбеза ООН. Как только началась агрессия Азербайджана в Карабахе, страны-сопредседатели, которые также включены в список постоянных членов Совбеза - Россия, США, и Франция, представили очень уравновешенное решение, которое должен был озвучить председатель. Каждый месяц председатель меняется. В этот раз председательство перешло России. Речь в данном случае шла о немедленном прекращении огня, о невмешательстве третьей стороны, о недопустимости привлечения террористов в данный конфликт. И вы представьте себе, что в числе постоянных членов Совбеза ООН оказалась страна, которая все провалила», - сказал Кочарян. Соответствует ли толстый намек опытного политикана на тонкие обстоятельства в Совбезе дипломатическим нормам - не нам судить. Хотя о каких нормах можно говорить, когда речь идет об Армении. Но интригу он заварил, а иранист ее подхватил. И не случайно. Армяне давно держат Лондон на примете за его многолетнее и взаимовыгодное сотрудничество с Баку в сфере экономики. Достаточно отметить британскую ВР, которая возглавляет иностранные консорциумы по разработке основных нефтегазовых проектов в Азербайджане, которые приносят сторонам миллиардные доходы. Кстати, незадолго до этого армянская община Великобритании провела акцию протеста перед офисом международной нефтегазовой компании British Petroleum в Лондоне, требуя прекращения деловых связей с Азербайджаном. Митингующие отмечали, что компания, занимающаяся добычей и экспортом азербайджанской нефти и имеющая представительство в Баку, финансирует войну против Артсаха. Скандируя «Прекратите финансирование войны», «Прекратите финансирование терроризма», «Позор ВР», «ВР убивает людей» и так далее, они даже отмечали, что Армения и Артсах сейчас борются против диктаторского режима Азербайджана, финансируемого British Petroleum.