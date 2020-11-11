Министр Шахбазов: Победа Азербайджана обеспечит безопасность энергетических проектов

Недавняя военная и политическая победа Азербайджана в Карабах ской войне, в соответствии с нормами и принципами международного права, также является хорошей новостью с точки зрения обеспечения стабильности поставок европейским и другим потребителям, поскольку безопасность поставок нефти и газа стала целью военной агрессии Армении.

Как передает haqqin.az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на 22-м заседании министров Форума стран-экспортеров газа (GECF), прошедшем в формате видеоконференции.

«С 27 сентября было предпринято несколько попыток нанести удар по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, Южнокавказскому трубопроводу, Западному экспортному трубопроводу, нефтепроводу Баку-Новороссийск, а также по крупнейшим тепловым и гидроэлектростанциям в Азербайджане.

Кроме того, высокопоставленные официальные лица Армении заявили о намерении разрушить Сангачальский нефтегазовый терминал, который является одним из крупнейших в мире.