Министр обороны Турции: Что будут делать турецкие военнослужащие в Карабахе

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе как на поле, так и за столом переговоров.

"Где там в соглашении по Карабаху Турция? Турция внутри него. И за столом, и на поле… Завтра прибывает большая делегация из России. Будут обсуждаться тактические и технические детали, кто где будет стоять и кто что будет делать", - цитирует Акара агентство Anadolu.