Эрдоган рассказал об успехах турецкого Оборонпрома

«Турция представлена 7 компаниями в списке 100 крупнейших оборонных компаний мира. Только за последние 5 лет в этот список вошли 5 наших компаний», - констатировал глава государства.

Турецкий лидер констатировал, что если на 2002 год Анкарой было реализовано 62 оборонных проекта, то на сегодняшний день этот показатель доведен до 700 проектов.

«Турция способна своими силами преодолеть все затруднения, созданные глобальными поставщиками, применяемые ими скрытые и открытые эмбарго», - добавил президент Эрдоган.

Он отметил также, что Турция исключает импорт продукции Оборонпрома, которую может производить за счет собственных возможностей.

Президент Эрдоган коснулся и успехов страны в сфере космической промышленности: «Испытания по запуску спутников, которые мы провели с помощью наших отечественных инженерных возможностей, были успешно завершены, мы выходили в космос четыре раза», - рассказал президент Эрдоган.