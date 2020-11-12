15 ноября, через 3 дня исторический район Азербайджана, исконная земля - Кельбаджар, согласно заявлению трех глав государств – Азербайджана, России и Армении, будет деоккупирован и вернется де-факто в состав Азербайджана.

Накануне армянские журналисты побывали в Кельбаджаре и подготовили фоторепортаж. Как сообщают армянские СМИ из центра Кельбаджара, в районе полным ходом идет эвакуация людей и армянских военнослужащих.

Местные жители, переселенные сюда сирийские и ливанские армяне, а также граждане Армении перед эвакуацией начали поджигать дома.