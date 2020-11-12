Лилит Мкртчян: «Никол Пашинян должен покончить с собой…»

Известная армянская шахматистка, международный гроссмейстер Лилит Мкртчян призвала Никола Пашиняна покончить жизнь самоубийством. Об этом Л.Мкртчян написала на своей странице в фейсбуке.

«Если бы у лидера, совершившего роковые ошибки в решающие моменты, было бы немного достоинства, он не только ушел бы в отставку после этой трагедии, но и покончил бы с собой ... Мы все находимся на грани безумия, интересно, как чувствует себя кое-кто?» - написала Лилит.