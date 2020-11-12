Татул Манасерян: «Пашиняна с семьей надо привязать к скамейке в Шуше… пусть слушают азан»

Экс-председатель экономической комиссии политсовета президента Армении, учредитель исследовательского центра «Альтернатива», бывший депутат Татул Манасерян предложил привязать к скамейке Пашиняна с семьей в Шуше рядом с памятником убитого в 1999 году премьер-министра Армении, захватчика Шуши Вазгена Саркисяна.

«Ловить, избивать или убивать не нужно. Всю их семью привязать к скамейке и всю жизнь заставлять слушать азан в Шуше. Это страшнее приговора», - цитирует Т.Манасеряна Айсор.ам.