Артур Ванецян и Ишхан Сагателян вызваны на допрос

Лидер партии "Отечество", экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян и представитель АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Ишхан Сагателян были приглашены в Специальную следственную службу Армении. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Лусине Саакян.

Она отметила, что судья Суда общей юрисдикции Еревана Татевик Григорян оказалась на высоте. Задержание представителя АРФД Ишхана Сагателяна также было признано неправомерным. Сагателян сейчас на свободе.

По ее словам, Ванецян и Сагателян после заседаний суда были приглашены в ССС, куда явятся в ближайшее время.