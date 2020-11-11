«Согласно подписанному документу, мы не только потеряли территории, но и на Армению наложено обязательство в размере более чем 50 миллиардов долларов, которое должны исполнить мы и будущие поколения», говорится в заявлении, распространенном экс-генеральным прокурором Армении, экс-представителем Армении в Европейском суде по правам человека Геворком Костаняном. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Айсор.ам.

«Еще два года назад мы предупреждали, что Азербайджан готовит иск против Армении, связанный с компенсацией в связи с якобы понесенным Азербайджаном материальным ущербом в Нагорном Карабахе и семи районах. Однако они не могли представить этот иск, так как не обладали достаточными доказательствами того, что Армения является ответственным субъектом. Они наняли международную организацию по подсчету ущерба, которая оценила нанесенный Азербайджану ущерб в размере более 50 млрд долларов.

На днях президент Азербайджана заявил, что Азербайджан действительно готовит подобный иск против Армении.

Уверен, что работы в этом направлении активизировались, так как премьер-министр Армении, подписав 10 ноября известный документ, подтвердил по сути, что Республика Армения является субъектом обязательства, и тем самым непосредственно взял на себя обязательство за любой нанесенный ущерб.