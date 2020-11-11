"После произошедшего 9 ноября трагического инцидента с вертолетом Вооруженных сил Российской Федерации состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В тот же день МИД Азербайджана выступил с соответствующим заявлением. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Состоялся телефонный разговор генеральных прокуроров Азербайджана и России о ходе расследования. Идет взаимный обмен информацией по расследованию обстоятельств инцидента". Об этом говорится в заявлении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.

По словам Хикмета Гаджиева, комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу был неуместен. Такая ситуация не может навредить азербайджано-российским связям.

«К тому же, неприемлемо, что посол Азербайджана в России заявлял о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, не вдаваясь в суть вопроса. Руководители и другие официальные лица дипломатических представительств Азербайджана за рубежом должны воздерживаться от официальных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал помощник президента.