Вардан Атабекян ушел из фракции Пашиняна

Депутат от блока «Мой шаг» Вардан Атабекян на своей странице в Facebook заявил о том, что покидает парламентское большинство из-за подписанного документа по Карабах у.

«Я, как и подавляющее часть народа, узнал о подписанном заявлении из прессы и заявляю, что не согласен с позицией политической команды. Я покидаю парламентскую фракцию блока «Мой шаг» и отныне буду действовать как независимый депутат.

И готов направить свою дальнейшую парламентскую деятельность на выход из сложившейся ситуации с минимальными потерями и на помощь армянам Карабаха». Исключительно по этой причине я не отказываюсь от своего депутатского мандата», - говорится в заявлении Вардана Атабекяна.