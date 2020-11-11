Пресс-секретаря партии Саргсяна отпустили на свободу

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов и представитель АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Гегам Манукян освобождены. Помощник Шармазанова выложил на своей странице в Facebook видео, на котором видно, как политика приветствуют аплодисментами.

В свою очередь адвокат Манукяна в беседе с корреспондентом Sputnik Армения отметил, что судья Вардан Григорян посчитал задержание его подзащитного неправомерным.

Ранее стало известно, что были освобождены лидер партии "Отечество", экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян и представитель АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Ишхан Сагателян.