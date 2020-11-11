Левон Тер-Петросян призвал армян смириться: «Соглашение – реальность. Война закончилась. Жертв не будет»

«Вчерашнее заявление Армянского национального конгресса многих как в лагере нынешней власти, так и разношерстной радикальной оппозиции ввело в заблуждение в том смысле, что мы якобы поддерживаем один из упомянутых лагерей», - об этом говорится в заявлении экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянское издание luir.am.

Напомним, что накануне Армянское Общенациональное Движение, возглавляемое экс-президентом, обвинив правительство Н.Пашиняна в антиконституционных мерах, заявило об опасности гражданской войны в Армении.

«Очевидно, что мы не являемся ни участниками, ни сторонниками нынешней борьбы за власть. Мы озабочены только тем, чтобы избежать гражданской войны, преодолеть нынешний кризис исключительно конституционным путем, независимо от того, какая из противоборствующих лагерей решит эту проблему. Самым желательным вариантом, конечно же, является соглашение между двумя сторонами.

Что же касается трехстороннего соглашения Россия-Армения-Азербайджан, то его следует воспринимать как реальность, учитывая хотя бы тот важный факт, что война закончилась, и жертв больше не будет. Реализация соглашения и процесс окончательного урегулирования карабахской проблемы - дело ближайшего будущего, к которому Армения должна быть готова со всей серьезностью», - отмечается также в заявлении.