Однако, спустя некоторое время Минобороны Армении распространило сообщение о том, что Г.Хачатуров не подавал рапорта. Хотя источники издания утверждают, что в условиях военного положения его рапорт не был принят.

«А что произошло в действительности? Григорий Хачатуров создал на юге плацдарм, собрал войсковую группировку и на протяжении нескольких дней просил, чтобы военно-политическое командование разрешило ему прорвать тыл азербайджанской армии. Это было за несколько дней до наступления на город Шушу и об этом поступали половинчатые сообщения. Сообщается, что у правительства Пашиняна была конкретная программа сдать Шушу, ибо только после сдачи главного города Нагорного Карабаха власти могли подписать акт о капитуляции. Поэтому Г.Хачатурову не разрешили двинуться», - пишет газета.