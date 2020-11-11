Несколько часов назад депутат Вардан Атабекян, входивший в правящую фракцию "Мой Шаг", заявил о своем несогласии с капитулянтским актом, подписанным Николом Пашиняном.

"Я, как и подавляющее часть народа, узнал о подписанном заявлении из прессы и заявляю, что не согласен с позицией политической команды. Я покидаю парламентскую фракцию блока «Мой шаг» и отныне буду действовать как независимый депутат", - говорилось в заявлении депутата.

Как сообщил депутат Вардан Атабекян армянским СМИ, спустя некоторое время после этого заявления, боевые отряды напали на его дом и совершили насилие. Подробности не сообщаются. Армянские СМИ поделились фотографией момента нападения.