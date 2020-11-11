Давид Тоноян запел по-другому: «Азербайджанская армия – огромная сила со сверхвооружением»
«Мы противостояли огромной силе – сверхвооруженной армии Азербайджана. Меня могут спросить, а почему мы не были вооружены, я отвечу, что мы тоже были вооружены, но в количественном и ресурсном плане возможности несравнимы», - заявил в интервью Общественной телекомпании Армении министр обороны Давид Тоноян.
Давид Тоноян посетовал, на тяжкие условия тотальной блокады поставок вооружения и техники, на проблемы тылового и боевого обеспечения вооружением.
По словам Д. Тонояна, у армянской стороны возникла проблема по части воздушного доминирования противника.
Решение о капитуляции, по признанию министра обороны, было принято в результате очень серьезного анализа ситуации.
Отметим, что в первый день начала контрнаступательной войсковой спецоперации Минобороны Азербайджана, Давид Тоноян сам выступил с кичливым заявлением, что в «считанные дни войска противника будут отброшены и Азербайджан будет наказан». К тому же, именно министр обороны является одним из руководителей Армении, который своими перманентными инсинуациями наконец спровоцировал Азербайджан на симметричный и адекватный ответ. Именно Тоноян еще за год до начала второй войны угрожал Азербайджану захватом новых территорий. Неужели Д.Тоноян не предполагал, что азербайджанские вооруженные силы – это огромная сила, которая может раздавить оккупационную армянскую армию, испытывающую проблемы с вооружением, снабжением и обеспечением? Из интервью министра Общественному ТВ становится ясно, что Тоноян знал о силе противника. Но зачем же провоцировал на военные действия? Почему угрожал? Ошибочный анализ международной обстановки и геополитической ситуации в регионе? На что рассчитывал Тоноян? Ведь все завершилось лично и для него столь бесславно и бездарно, что имя Тонояна в истории будет отождествляться позорным и окончательным поражением Армении за Карабах.
Видимо, говоря словами Саакашвили, Тоноян и как тысячи других армян тешили себя мифом о неспособности азербайджанцев отвоевать свои исторические земли. Армянская мифология погубила и обесчестила имя министра обороны Тонояна, который не нашел в себе смелости уйти в отставку после разгромного поражения своей армии и капитуляции правительства.