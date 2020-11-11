Давид Тоноян запел по-другому: «Азербайджанская армия – огромная сила со сверхвооружением»

«Мы противостояли огромной силе – сверхвооруженной армии Азербайджана. Меня могут спросить, а почему мы не были вооружены, я отвечу, что мы тоже были вооружены, но в количественном и ресурсном плане возможности несравнимы», - заявил в интервью Общественной телекомпании Армении министр обороны Давид Тоноян.

Давид Тоноян посетовал, на тяжкие условия тотальной блокады поставок вооружения и техники, на проблемы тылового и боевого обеспечения вооружением.

По словам Д. Тонояна, у армянской стороны возникла проблема по части воздушного доминирования противника.