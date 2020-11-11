Степан Даниелян: «Большая часть карабахских армян хочет эмигрировать в Россию»

В этих условиях, по его словам, необходимо было создать специальные государственные комитеты, которые занимались бы проблемами этих людей, работали бы с Россией по вопросу обеспечения безопасности в Нагорном Карабах е, и возвращения населения.

Многие карабах ские армяне собираются безвозвратно эмигрировать в Россию . Об этом пишет издание zham.am со ссылкой на политолога Степана Даниеляна.

«И что же мы видим? Проигравшие думают только о сохранении своих стульев. Мы безвозвратно теряем генофонд, теряем территории. Как можно все это описать? Мы видим дискурс старых и новых, дискурс тех, кто наворовался.

Настоящее воровство происходит сейчас: потеря территорий, национального богатства, генофонда, безопасности...

Где они нашли столько мерзких существ, чтобы заполнить правящий блок «Мой шаг» (партия Никола Пашиняна - haqqin.az.)?», - подчеркнул Даниелян.