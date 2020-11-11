Минобороны РФ будет информировать о деятельности миротворцев в Карабахе

На сайте Минобороны РФ открыт специальный раздел о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

"В новом разделе будут публиковаться актуальные новостные и мультимедийные материалы, а также брифинги руководящего состава Минобороны", - подчеркивается в сообщении.

Интернет-пользователи смогут ознакомиться с картами расположения российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора и текущей обстановкой на территории Нагорного Карабаха.

"Специальный раздел будет постоянно пополняться объективными и актуальными новостными, фото- и видеоматериалами о работе российских миротворцев и ситуации в зоне конфликта", - пообещали в оборонном ведомстве.