В Лос-Анджелесе арестован армянин, напавший на турецкий ресторан

В Лос-Анджелесе арестован член армянской общины, совершивший нападение на турецкий ресторан Cafe Istanbul в Беверли-Хиллз. Cообщение опубликовано на сайте полицейского управления Беверли-Хиллз.

Совместное расследование ФБР и департамента полиции Лос-Анджелеса привело к аресту одного из подозреваемых.

В результате задержан 22-летний армянин Ульям Степанян. Его обвиняют в грабеже, вандализме и других преступлениях. У.Степанян в настоящее время находится в отделении полиции. Суд над ним назначен на 16 ноября.

Следствие установило, что преступление совершили от 6 до 8 человек.

"Если у вас есть какая-либо информация о подозреваемых, обратитесь в полицию. Мы сохраним вашу анонимность", - говорится в заявлении полиции.