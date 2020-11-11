Армянский суд пошел против Пашиняна: главный оппозиционер на свободе

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября, после того как премьер-министр Никол Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

12 ноября Специальная следственная служба Армении сообщила о задержании десяти лидеров оппозиции в связи с протестами. Позднее суд отменил задержание некоторых из них — представителей партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна и Гегама Манукяна, экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и бывшего вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова.