Армянский суд пошел против Пашиняна: главный оппозиционер на свободе
Суд отменил арест председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, задержанного ранее по делу об организации незаконных митингов, сообщил адвокат оппозиционера Ерем Саркисян.
«Суд счел задержание Царукяна неправомерным»,— написал Саркисян в Facebook.
Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября, после того как премьер-министр Никол Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
12 ноября Специальная следственная служба Армении сообщила о задержании десяти лидеров оппозиции в связи с протестами. Позднее суд отменил задержание некоторых из них — представителей партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна и Гегама Манукяна, экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и бывшего вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова.