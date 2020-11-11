Араик Арутюнян: «Я попросил Пашиняна остановить войну. На этом настаивала армия»

Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян встретился с представителями фракций т.н. карабахского парламента, о чем сообщил в своем Facebook. На встрече была обсуждена военно-политическая ситуация, передает Sputnik Армения.

"Я вновь подтвердил, что и сам обращался к премьер-министру Армении с целью приложить усилия для прекращения боевых действий. Это решение было принято с учетом военной обстановки, так как командование ВС настаивало на такой необходимости", - сказал Арутюнян.

По его словам, у армянской стороны были определенные серьезные проблемы, в условиях которых продолжение войны привело бы к еще большим людским и территориальным потерям, в том числе падению Степанакерта (Ханкенди), окружению других городов, сел и военнослужащих.