Армянам пригрозили: пойдешь против Пашиняна – потеряешь жилье

Армянам, бежавшим из Нагорного Карабах а, в Армении угрожают лишением жилья, если они примут участие в митингах против Пашиняна․ Об этом пишет газета «Грапарак».

«Вот уже несколько дней мы получаем тревожные сигналы от беженцев из Нагорного Карабаха о том, что мелкие правительственные чиновники запрещают им участвовать в митингах с требованием отставки Никола Пашиняна.

Губернаторы, главы районов, владельцы различных приютов, в которых нашли убежище жители Нагорного Карабаха, предупредили их, что, если они увидят кого-либо, участвующего в акции протеста, их лишат жилья. Вчера мы позвонили всем губернаторам одним за другим, чтобы получить разъяснения по этой новости, но на наши звонки никто не ответил», - пишет армянское издание.