Пресс-секретарь партии Саргсяна: Пашинян должен уйти

«Меня пригласили в Службу нацбезопасности Армении», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«2,5 года я боролся и буду бороться против пораженчества и денационализации. Вы нас не напугаете задержаниями. Эта власть окажется на мусорной свалке истории армянского народа.

Популист, обещавший победу, но принесший нам войну и поражение, должен уйти добровольно и без потрясений», - заявил Шармазанов.