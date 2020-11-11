В Шуше введен режим комендантского часа
В Шуше вступил в силу режим комендантского часа. Как сообщает МВД Азербайджана, Шушинский районный отдел полиции уже переведен в город Шуша.
В соответствии с указом президента Ильхама Алиева "Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Шушинского районного отдела полиции назначен комендантом города.
В настоящее время сотрудники районного отдела полиции и личный персонал, состоящий из высокопоставленных военных Внутренних войск, действуют в Шуше в условиях комендантского часа.