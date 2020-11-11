Сахиба Гафарова: «Армении понадобится много лет, чтобы прийти в себя»

«На сегодняшний день флаг Азербайджана гордо развевается в Физули, Джабраиле, Губадлы, Зангилане. Очень скоро он будет развеваться и в Лачине, Кяльбаджаре, Агдаме и в других районах». Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.

«Наш народ сплотился вокруг Ильхама Алиева в единый кулак. Этот кулак был показателем тяжелых ударов, нанесенных по врагу. Враг не мог устоять и не устоял перед этим единством. С подписанием заявления 10 ноября президентами Азербайджана и России, премьер-министром Армении война завершилась. Это заявление представляет большую важность для Азербайджана. Кяльбаджар, Лачин, Агдам будут возвращены Азербайджану без кровопролития.

Я хотела бы затронуть еще один момент. В этой войне Армения получила такой тяжелый удар, что ей понадобится много лет, чтобы прийти в себя. В Армении в настоящее время власти арестовывают депутатов оппозиции, на улицах происходят беспорядки. Все эти события происходят в стране, которую Запад позиционирует как демократическую страну. Западные страны не проявляют реакции к тому, что происходит в Армении. Как сказал и президент, те, кто пытается преподать нам урок демократии, должны посмотреть в зеркало на себя. С другой стороны, армяне разграбили и разрушили наши оккупированные села и районы. Мы уверены, что Азербайджан восстановит все разрушенные места. Мы знаем, что в период начала войны глава государства, несмотря на давление, не отступил и обеспечил победу», - сказала она.