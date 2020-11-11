Сахиба Гафарова: «Армении понадобится много лет, чтобы прийти в себя»
«На сегодняшний день флаг Азербайджана гордо развевается в Физули, Джабраиле, Губадлы, Зангилане. Очень скоро он будет развеваться и в Лачине, Кяльбаджаре, Агдаме и в других районах». Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.
Она отметила, что мужеством, проявленным на поле боя, азербайджанская армия показала, на что способна.
«Наш народ сплотился вокруг Ильхама Алиева в единый кулак. Этот кулак был показателем тяжелых ударов, нанесенных по врагу. Враг не мог устоять и не устоял перед этим единством. С подписанием заявления 10 ноября президентами Азербайджана и России, премьер-министром Армении война завершилась. Это заявление представляет большую важность для Азербайджана. Кяльбаджар, Лачин, Агдам будут возвращены Азербайджану без кровопролития.
Я хотела бы затронуть еще один момент. В этой войне Армения получила такой тяжелый удар, что ей понадобится много лет, чтобы прийти в себя. В Армении в настоящее время власти арестовывают депутатов оппозиции, на улицах происходят беспорядки. Все эти события происходят в стране, которую Запад позиционирует как демократическую страну. Западные страны не проявляют реакции к тому, что происходит в Армении. Как сказал и президент, те, кто пытается преподать нам урок демократии, должны посмотреть в зеркало на себя. С другой стороны, армяне разграбили и разрушили наши оккупированные села и районы. Мы уверены, что Азербайджан восстановит все разрушенные места. Мы знаем, что в период начала войны глава государства, несмотря на давление, не отступил и обеспечил победу», - сказала она.