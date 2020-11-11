Кремль ответил на упреки армян в адрес России

Упреки в отношении России, что она якобы не оказывала существенной поддержки Армении в нагорно-карабахском конфликте, абсолютно не состоятельны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT-Россия.

"Упреки в отношении России абсолютно не состоятельны", - ответил Песков на замечание о том, что РФ якобы не оказывала существенной поддержки Армении при решении конфликта в Карабахе, а часть армян расценивает позицию России как предательство.