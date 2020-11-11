Роль президента России Владимира Путина в решении конфликта в Нагорном Карабах е была ключевой, урегулированию предшествовала напряженная многодневная работа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

«Роль эта была ключевая, - сказал представитель Кремля. - Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы — это была работа президента Путина».

По его словам, российский лидер «сидел на телефонах», проводил разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Еще раз повторяю, это длилось не один день», - добавил Песков.