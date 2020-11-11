Песков: Москва считает и Алиева, и Пашиняна друзьями России

Москва считает и президента Азербайджана Ильхама Алиева, и премьер-министра Армении Никола Пашиняна друзьями России, передает ТАСС.

"Безусловно", - ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос, продолжает ли Москва считать и Алиева, и Пашиняна друзьями одновременно.

"Только такое отношение, только тот факт, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией, и то же самое у нас с азербайджанцами, - и мы дорожим нашей дружбой, исторической дружбой с народом Азербайджана, и с народом Армении - только такой подход позволил именно России играть роль беспристрастного посредника в урегулировании в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Песков.

Песков считает, что Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предлагала формулы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, принятие которых несколько лет назад позволило бы избежать кровопролития. По его словам, военной операции в регионе предшествовали "многие годы попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в первую очередь России, предложить некие формулы урегулирования".