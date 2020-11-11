Мгер Мкртчян: На площади Республики в Ереване провоцируют гражданскую войну

Художественный руководитель театра имени Мгера Мкртчяна – Мгер Мкртчян – бьет тревогу, обращаясь к деятелям культуры, актерам, режиссерам: на площади Республики в Ереване провоцируют гражданскую войну, пишет Panorama.am.

«Деятели культуры, актеры, режиссеры, одним словом – мы, кто принес своим искусством любовь, патриотизм, или просто образование и профессионализм…

Я, Мгер Альбертович Мкртчян, требую немедленно убрать с главной площади страны эту ненависть, эту пропаганду, нацеленную на то, чтобы поднять армянина против армянина.

Надеюсь, что среди вас, среди моих коллег много достойных людей, и они присоединятся к моему требованию, вне зависимости от своих политических взглядов.

Ни одна власть не вечна, но ваше действие или бездействие останутся. Не молчите!!!» – заявил Мкртчян.