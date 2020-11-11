Песков: Во время войны Россия не имела права вводить войска в Карабах

Россия не имела права вводить свои войска в ходе карабахского конфликта. Об этом заявил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия получила право на введение миротворцев только после согласия конфликтующих сторон.

"Нет. Мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны. И ввести на линию разделения", - сказал он.

"Просто ввести войска - тем более куда? В Карабах? Такого права - по международным законам - у России не было", - отметил Песков, подчеркнув, что Россия остается страной, которая привержена всем соответствующим резолюциям Совбеза ООН.