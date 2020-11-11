Кремль: конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами в РФ после событий в Нагорном Карабах е не случится: обе диаспоры ведут себя очень ответственно, подчеркнул он, сообщает РИА Новости.

"Нет, это абсолютно не очевидно и обратимо. Я с вами здесь абсолютно не согласен", - сказал Песков в интервью RT Россия в ответ на предположение о том, что между диаспорами армян и азербайджанцев в России случится конфликт.

Песков подчеркнул, что проживающие в РФ армяне и азербайджанцы являются уважаемыми членами уникального российского общества: "И успешные и армяне, и азербайджанцы прекрасно демонстрируют, какая это страна возможностей - Россия. И все они являются уважаемыми и ответственными членами общества, которые прекрасно понимают, что здесь они должны руководствоваться законами Российской Федерации".

Песков напомнил, что проявление каких-либо чувств ненависти в отношении других национальностей в России карается по закону. "Это абсолютно недопустимые проявления у нас", - подчеркнул он, добавив, что проживающие в РФ армяне и азербайджанцы "это прекрасно знают и ведут себя на самом деле очень ответственно".