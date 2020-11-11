Власти Китая объявили войну главному богачу страны
Китайские власти в лице председателя КНР Си Цзиньпина объявили войну главному богачу страны — основателю Alibaba Джеку Ма. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, Си Цзиньпин из-за высказываний Джека Ма лично дал распоряжение приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba), которая выходила на китайский фондовый рынок.
Собеседники издания утверждают, что недовольство в Пекине вызвало выступление миллиардера в Шанхае 24 октября, когда он цитировал председателя КНР и раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий. Си Цзиньпин воспринял такие высказывания как попытку Ма упрочить личную репутацию и поставить под сомнение действия контролирующих органов Китая.