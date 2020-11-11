Глава Красного Креста обсудит в Москве ситуацию в Карабахе

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в ноябре посетит Москву. Об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе мероприятия стороны планируют обменяться оценками происходящего в ряде регионов, в том числе в Нагорном Карабахе, обсудить возможные пути взаимодействия нашей страны с международным Комитетом Красного креста", - отметила М. Захарова.

"Также запланирован выход к прессе", - сказала она.