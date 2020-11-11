Азербайджанского депутата наказали за неуместное высказывание об Армении

Было отмечено, что 12 ноября в интервью турецкому телеканалу TV Net депутат озвучила высказывания, противоречащие государственной политике Азербайджана и не отражающие позиции азербайджанского общества и Милли Меджлиса.

Сегодня состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса. На заседании был рассмотрен вопрос о применении дисциплинарной меры в отношении депутата Кенуль Нуруллаевой.

Отвечая на вопрос о взыскании с Армении компенсации в связи с нанесенным армянами ущербом Карабаху, Кенуль Нуруллаева сказала, что сегодня экономика Армении полностью рухнула, увеличились внешние долги, сложилась катастрофическая ситуация в сфере социального обеспечения, и в этой ситуации взыскание Азербайджаном компенсации с Армении не имеет значения.

Члены комиссии отметили, что Азербайджан имеет право требовать компенсацию от Армении, которая за последние 200 лет регулярно совершала акты агрессии против азербайджанского народа, на протяжении 30 лет оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, совершила разрушения на этих территориях и нанесла миллиарды манатов ущерба экономике, историко-культурным и религиозным объектам страны, совершила Ходжалинский геноцид, и такая процедура проводится, это закреплено в международном праве.

По итогам обсуждений Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса приняла решение о применении дисциплинарного взыскания в отношении депутата Кенуль Нуруллаевой, ей объявлен выговор.