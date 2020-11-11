Аркадий Гукасян пришел за советом к Левону Тер-Петросяну, а тот срочно отправил его к Пашиняну

Накануне поздно вечером бывший лидер карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян посетил первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и выразил обеспокоенность ситуацией в Карабахе. Об этом на своей странице в Facebook написал официальный представитель Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян.

«В то же время он внес конкретные предложения относительно действий, ожидаемых от властей Армении. Тер-Петросян, подкрепив эти предложения, посоветовал немедленно обратиться к премьер-министру Николу Пашиняну», - написал Мусинян.