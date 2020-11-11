Армянская полиция обнародовала свои потери в Карабахе

В боях в Нагорном Карабахе принимали участие около трех тысяч служащих подразделений полиции Армении, сообщает «Спутник-Армения» со ссылкой на сайт МВД страны.

Согласно информации, во время боев были убиты 28 полицейских Армении, 150 получили ранения, 43 полицейских считаются пропавшими без вести.

«Из-за того, что значительные силы полиции находились на фронте, стали возможны беспорядки в Ереване 10 ноября. Их организаторы и исполнители будут найдены и привлечены к ответственности», - говорится в заявлении МВД Армении.