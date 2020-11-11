Экс-премьер Армении призвал Саркисяна и Пашиняна подать в отставку
Бывший премьер-министр Армении Армен Дарбинян призвал президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна подать в отставку.
«Либо это бедствие заранее должно было быть согласовано с вами в рамках Конституции, либо у этого государства главы фактически нет. Если вы считаете, что вам больше нечего делать, то сегодня же подайте в отставку. По крайней мере, вы сохраните смутную надежду спасти лицо», - написал он в своем микроблоге в Twitter.