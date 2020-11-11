Buta Airways будет выполнять спецрейсы в Измир

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер».

Перелеты по данному направлению будут осуществляться раз в неделю – каждое воскресенье.

Так, тариф «Стандарт» (от 55 евро) допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см. Тариф «Супер» (от 75 евро) включает в себя провоз багажа весом не более 23 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 118 см.

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

В качестве ручной клади на борт самолета можно провозить только дамскую сумку, мужской портфель, сумку для портативного компьютера (при использовании по назначению) и детское питание. Другой вид ручной клади, в том числе покупки из магазинов Duty Free, запрещены.

Билеты на рейс по маршруту Баку-Измир-Баку уже доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам «Супер» и «Стандарт») и в официальных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Указанные рейсы в период пандемии будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К полету допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и получившие негативный результат. Результаты теста действительны в течение 48 часов с момента получения медицинской справки.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.

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Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.