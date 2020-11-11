В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1364 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1015 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров 13 ноября.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 22 пациента, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 71 580 случая заражения коронавирусом, из них 53 001 человек благополучно прошли лечение, 927 пациентов клиник скончались. Лечение 17 652 человека, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.