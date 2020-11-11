Враг, не сумевший с самых первых дней войны устоять перед нашей доблестной армией, но атаковав мирное население, в очередной раз показал свое истинное лицо и сущность. Пострадали невинные мирные жители городов и районов, находящихся за многие километры от зоны боевых действий.

Группа компаний Azersun Holding не могла безучастно отнестись к этому и при поддержке исполнительной власти города Гянджа и Тертерского района оказала продовольственную помощь более 500 семьям, обеспечила более 250 человек, оставшихся без жилья, комплектами одежды, в том числе детской.

С первых дней начала военной операции Azersun Holding был рядом с нашей доблестной армией и перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам 1 миллион манатов.

Около 700 сотрудников группы компаний присоединились к частичной мобилизации, объявленной президентом Ильхамом Алиевым во время успешной операции по освобождению нашей родины от вражеской оккупации. Помимо этого, со стороны группы компаний в распоряжение Вооруженных сил были переданы 40 единиц требуемой техники.

Кроме того, с целью улучшения условий хранения продуктов питания и расширения площади продовольственных складов группа компаний построила три продовольственных склада общей площадью 1080 кв.м и безвозмездно перевела их на баланс Министерства обороны.

Azersun Holding также оказывает поддержку в восстановлении инфраструктуры и строительстве с использованием специальной техники в регионах, освобожденных от многолетней вражеской оккупации.

Azersun Holding всегда будет рядом с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, нашим народом и Азербайджанской армией, а также оказывать моральную и финансовую поддержку. Мы черпаем силы у славных сынов Азербайджана, освободивших от оккупации наши земли. Наше единство непоколебимо!