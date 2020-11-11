Запад заявляет: Пашиняну можно душить демократию! наш комментарий
Сил выиграть войну и реализовать амбиции правящей ереванской клики Николу Пашиняну не хватило. Но для борьбы с протестующим народом хватает вполне. Тем более что расправиться с недовольными ему разрешили его западные кормильцы и кукловоды.
Карательная машина Армении в борьбе с выступающими против Пашиняна набирает обороты и злость.
- Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала экс-вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова по обвинению в организации незаконного собрания.
- Служба национальный безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, пресс-секретаря Эдуарда Шармазанова, бывшего вице-спикера Ара Саакяна.
- Ночью в четверг, 12 ноября, правоохранительными органами Армении был задержан еще один активный организатор протестного движения за свержение правительства Никола Пашиняна – член руководства партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
- Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян сообщила, что получает угрозы в свой адрес, вплоть угроз жизни, и если с ней что-то произойдет, то ответственность за это в первую очередь несет Никол Пашинян.
- Депутат Вардан Атабекян, входивший в правящую фракцию «Мой шаг», заявил о своем несогласии с капитулянтским актом, подписанным Николом Пашиняном, а через несколько часов на его дом напали неизвестные боевики.
Подобные сообщения о разворачивающейся кампании массовых репрессий против оппонентов ереванской клики и возглавляющего ее просоросовское правительство Пашиняна новостная лента приносит каждый час. Более того, от точечных акций спецслужб штурмовики Пашиняна и полиция переходят уже к массовым запугиваниям.
«Вот уже несколько дней мы получаем тревожные сигналы от беженцев из Нагорного Карабаха о том, что мелкие правительственные чиновники запрещают им участвовать в митингах с требованием отставки Никола Пашиняна.
Губернаторы, главы районов, владельцы различных приютов, в которых нашли убежище жители Нагорного Карабаха, предупредили их, что, если они увидят кого-либо, участвующего в акции протеста, их лишат жилья. Вчера мы позвонили всем губернаторам одним за другим, чтобы получить разъяснения по этой новости, но на наши звонки никто не ответил», - пишет армянское издание.
Происходящее сейчас в Армении – вполне объяснимо и, по-человечески, даже понятно. Власти обещали народу победоносную войну, малой кровью и на чужой территории, расписывали, какой великой станет Армения после этой победы и какая райская жизнь наступит.
Но оказалось, что национальный лидер только на словах Лев Толстой, а на деле – Пашинян простой. «Могучая и непобедимая» армянская армия существовала только на бумаге и в фантазиях местных ура-патриотов, остальной мир почему-то не поспешил на помощь, а «оккупант» Россия отчего-то отказалась до последнего своего солдата воевать за армянские интересы.
Крах, призрак гуманитарной катастрофы и едкая горечь от вдребезги разбитых азербайджанской армией надежд сгустились над Арменией, вызвав всплеск гнева и протеста. Тем более что виновные в трагедии, поставившей страну на грань гуманитарной катастрофы, таковыми себя - не считают. И намерены рулить и дальше, к новым, с позволения сказать, высотам провалов и прочим «тактическим отступлениям для улучшения позиций».
Здесь-то и наступил момент истины. Вместо честного разговора с народом и оппонентами, разбора причин поражения и кризиса на политических противников и протестующий народ спустили цепных псов режима – полицейских, штурмовиков, спешно набранных из маргиналов и криминалитета, а также охранку.
И ведь вот что интересно – Запад, еще вчера рвавший на себе волосы в истерике по поводу «азербайджано-турецкой агрессии», заходившийся в многоголосом вопле по поводу страданий армянского народа, в разгар репрессий ереванской клики против этого же самого народа молчит. Намертво. Как рыбы или спруты.
В сегодняшнем разговоре Пашиняна с Макроном президент Франции и лучший друг Еревана ни словом не заикнулся о творимом армянскими властями против мирных граждан и оппозиционных политиков беспределе. Молчание – знак согласия, так следует понимать?
Да, по всей видимости, именно так. Это для Армении обгадившийся Пашинян и его гоп-компания – трагедия. Для его же западных покровителей и спонсоров – вполне еще пригодный для последующего использования предмет. Западный истеблишмент в массе своей не брезгливый: «Да, сукин сын, но это наш сукин сын». Потому – должен оставаться у власти, и все тут. Не все задания он еще выполнил, не все авансы оплатил – пусть отрабатывает.
А несогласных с их мнением забьют полицейскими дубинками, кастетами штурмовиков и ботинками спецназа прямо в глотку. Вместе с зубами. Не только социально-экономические бедствия сгущаются над Арменией. Свои крылья над ней разворачивает национал-фашизм местного разлива – с полного одобрения и благословения Запада, на который вчера еще армяне так истово молились.
А куда же смотрит целый контингент западных правозащитный организаций, эти заядло-штатные критики азербайджанского правительства – от Human Rights Watch до Amnesty International? Почему о тотальном нарушении прав на свободу собраний и свободу слова, об аресте лидеров фракций парламента не рассказывают в эфире западных телеканалов? Мы не слышим прокурорских колких вопросов корреспондентов Би-Би-Си! Молчит и генсек Совета Европы. Не дошел до нас и голос верховного комиссара Дуньи Миятович. И Европарламент не беспокоят аресты депутатов. Или адресной западной критике может быть удостоен Азербайджан? Куда-то подевались и азербайджанские оппозиционеры, изображавшие Пашиняна в иконах революционной демократии. С этой иконой засыпали и просыпались Джамиль Гасанлы с Али Керимли...
Пашинян расправляется с оппозицией, несогласными, негласными и даже инакомыслящими методами свирепых латиноамериканских диктаторов. Но молчание Запада слишком затянулось… Запад озадачен лишь судьбой разменной монеты Пашиняна – карабахских армян. Запад оскорблен лишь участием России и Турции в мирном процессе. Запад чувствует себя уязвимым и ущемленным, что в ипостаси спасителей-миротворцев выступили политики из другого мира.
А тем временем Запад не понимает, что карабахские армяне действительно бегут! Но не от азербайджанской власти, а от диктатуры Пашиняна! Примечательно, что, как заявил армянский политолог Степан Даниелян, «большая часть карабахских армян хочет эмигрировать в Россию», причем безвозвратно. Это и есть самая объективная оценка состоятельности правящих армянских элит – люди от них бегут. Прекрасно понимая, что с этой кликой у их детей и у них самих, да и у всей Армении – будущего нет. Вот только и в России они не нужны. Пусть устраиваются там, где их родина, очищая ее от грязи в верхах самостоятельно.