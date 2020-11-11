Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:41

Сил выиграть войну и реализовать амбиции правящей ереванской клики Николу Пашиняну не хватило. Но для борьбы с протестующим народом хватает вполне. Тем более что расправиться с недовольными ему разрешили его западные кормильцы и кукловоды.

Карательная машина Армении в борьбе с выступающими против Пашиняна набирает обороты и злость. - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала экс-вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова по обвинению в организации незаконного собрания. - Служба национальный безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, пресс-секретаря Эдуарда Шармазанова, бывшего вице-спикера Ара Саакяна. - Ночью в четверг, 12 ноября, правоохранительными органами Армении был задержан еще один активный организатор протестного движения за свержение правительства Никола Пашиняна – член руководства партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

- Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян сообщила, что получает угрозы в свой адрес, вплоть угроз жизни, и если с ней что-то произойдет, то ответственность за это в первую очередь несет Никол Пашинян. - Депутат Вардан Атабекян, входивший в правящую фракцию «Мой шаг», заявил о своем несогласии с капитулянтским актом, подписанным Николом Пашиняном, а через несколько часов на его дом напали неизвестные боевики. Подобные сообщения о разворачивающейся кампании массовых репрессий против оппонентов ереванской клики и возглавляющего ее просоросовское правительство Пашиняна новостная лента приносит каждый час. Более того, от точечных акций спецслужб штурмовики Пашиняна и полиция переходят уже к массовым запугиваниям. «Вот уже несколько дней мы получаем тревожные сигналы от беженцев из Нагорного Карабаха о том, что мелкие правительственные чиновники запрещают им участвовать в митингах с требованием отставки Никола Пашиняна. Губернаторы, главы районов, владельцы различных приютов, в которых нашли убежище жители Нагорного Карабаха, предупредили их, что, если они увидят кого-либо, участвующего в акции протеста, их лишат жилья. Вчера мы позвонили всем губернаторам одним за другим, чтобы получить разъяснения по этой новости, но на наши звонки никто не ответил», - пишет армянское издание.

Происходящее сейчас в Армении – вполне объяснимо и, по-человечески, даже понятно. Власти обещали народу победоносную войну, малой кровью и на чужой территории, расписывали, какой великой станет Армения после этой победы и какая райская жизнь наступит. Но оказалось, что национальный лидер только на словах Лев Толстой, а на деле – Пашинян простой. «Могучая и непобедимая» армянская армия существовала только на бумаге и в фантазиях местных ура-патриотов, остальной мир почему-то не поспешил на помощь, а «оккупант» Россия отчего-то отказалась до последнего своего солдата воевать за армянские интересы. Крах, призрак гуманитарной катастрофы и едкая горечь от вдребезги разбитых азербайджанской армией надежд сгустились над Арменией, вызвав всплеск гнева и протеста. Тем более что виновные в трагедии, поставившей страну на грань гуманитарной катастрофы, таковыми себя - не считают. И намерены рулить и дальше, к новым, с позволения сказать, высотам провалов и прочим «тактическим отступлениям для улучшения позиций». Здесь-то и наступил момент истины. Вместо честного разговора с народом и оппонентами, разбора причин поражения и кризиса на политических противников и протестующий народ спустили цепных псов режима – полицейских, штурмовиков, спешно набранных из маргиналов и криминалитета, а также охранку. И ведь вот что интересно – Запад, еще вчера рвавший на себе волосы в истерике по поводу «азербайджано-турецкой агрессии», заходившийся в многоголосом вопле по поводу страданий армянского народа, в разгар репрессий ереванской клики против этого же самого народа молчит. Намертво. Как рыбы или спруты.