В Азербайджане увеличилось количество кибератак

С началом (27 сентября) масштабных провокаций Армении на фронте количество кибератак в стране увеличилось в 5-6 раз по сравнению с обычными днями. Входящие звонки из зарубежных стран, взлом веб-камер, массовые атаки на маршрутизаторы и модемы, атаки на новостные сайты, фальсификация учетных записей в социальных сетях, фишинговые атаки - все это провокации противника, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день. Об этом сообщает Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В последние дни также увеличилось количество обращений на блокировку аккаунтов пользователей Facebook в Азербайджане.