Главного противника Пашиняна снова вызвали на допрос

Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагик Царукян в настоящее время находится на допросе в Специальной следственной службе. Об этом депутат от фракции ППА Ивета Тоноян сообщила в пятницу журналистам.

Тоноян участвует в митинге на площади Свободы, организованном в знак протеста против подписания армянской стороной трехстороннего заявления по Карабаху.

"Гагик Царукян сейчас не здесь, так как в 16:00 часов он был вызван в Специальную следственную службу на допрос. В Армении нет правосудия, все происходит по указу одного единственного человека", - заявила Тоноян.

В ночь на 13 ноября суд освободил Царукяна из-под стражи. Гагика Царукяна задержали по статье 225.1 (организация и участие в несанкционированном митинге) УК Армении. Статья предусматривает штраф в размере 200-300 тысяч драмов (порядка 500-600 долларов) или арест сроком от 15 дней до 2 месяцев.