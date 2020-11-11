Минобороны снова показало освобожденный Суговушан видео
Министерство обороны Азербайджана распространило новый видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило новый видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района.
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