Ваграм Миракян: «Наше поражение в Карабахе даже хуже капитуляции!»

«Давайте зафиксируем следующее. О бывших территориях НКАО, например о Шаумяне, в соглашении нет и речи. О Талыше, Мадагизе, Гадруте тоже нет ничего. Как понимаем, турецкая армия остается в Карабахе, вместе с российской. Через Мегри (Сюникская область Армении) Нахчыван соединяется с Азербайджаном, то есть Армения блокируется и на юге. Российские миротворцы остаются на 5 лет, и срок автоматически продлевается, если через 5 лет одна из сторон не выходит из соглашения. Через 5 или 10 лет Азербайджан, как сторона, может выйти из соглашения, и русские уйдут, а Нагорно-Карабахская автономная область и Республика Армения останутся в блокаде. Нет ни единого слова о статусе Карабаха. В Карабах они заселят своих беженцев, порядка 200 тысяч человек», - написал Ваграм Миракян.

По его словам, дипломатическое поражение Армении гораздо тяжелее военного.

«Со стратегической точки зрения тюркский мир достиг неимоверного успеха – объединился, через Армению, и получил в подарок половину Карабаха», - пишет армянский бизнесмен.