Столетие новогоднего волшебства с Coca-Cola

16:42

2020-й год подходит к концу. А новый год, полный чудес и счастья, уже стучится в наши двери. По традиции, эту приятную новость приносит компания “Coca-Cola”. Этот год стал особенным для всего мира. Но, каким бы особенным ни был этот год, есть ряд неизменных символов этого праздника, одним из которых является “Coca-Cola” на праздничном столе. А в этом году, “Coca-Cola” отмечает столетие своей традиционной новогодней кампании. Ведь в 1920-ом году, “Coca-Cola” впервые осветила тему Нового Года в своей рекламе и после этого, каждый год проводит превосходные кампании, напоминая людям о новогодних волшебствах.

История новогоднего волшебства с “Coca-Cola” Далеко не всем известно то, что в создании незаменимого образа розовощекого, полненького Деда Мороза (на западе Санта-Клаус), компания “Coca-Cola” сыграла большую роль. В начале XX века Coca-Cola уже была популярна в Америке и ассоциировалась с позитивом и празднеством. Чтоб укрепить связь бренда с самым любимым праздником американцев рекламное агентство D'Arcy предлагает компании “Сoca-Cola” снять первый рекламный ролик с участием Санта-Клауса. Однако, в те времена всеми любимый образ Санты выглядел иначе. С конца 19-го века он изображался довольно строгим, тощим, иногда даже похожим на эльфа. Основное изменение произошло после того, как компания D'Arcy поручила иллюстратору Хэддону Сандблому создать новую серию видеороликов для новогодней рекламы “Coca-Cola”. Он хотел, чтобы образ Санты вызывал искренние и теплые эмоции. Именно поэтому, «новый» Санта перевоплотился в веселого, дружелюбного, немного пухлого розовощекого героя в красном костюме. Всеми любимый Дед Мороз, который отмечает столетие в наступающем новом году – это тот же легендарный Санта Клаус, изображенный и представленный в 1920-ом году, Хэддоном Сандбломом .

Новогодние белые медведи А в 1993 году, компания “Coca-Cola” представляет новый образ в новогодних рекламных кампаниях, а именно – белых медведей. Белые медведи, державшие в руках напитки “Coca-Cola”, которые за короткое время также стали одним из символов Нового года, хорошо запомнились всем нам. Одним из интересных фактов было также то, что прототипом белых медведей были собаки. Именно так, иллюстратора, предложившего использовать образ белых медведей в рекламе “Coca-Cola”, вдохновил его лабрадор по кличке Морган. Новогодний караван с “Coca-Cola” Еще одним атрибутом “Coca-Cola” стал Новогодний Караван - фуры, украшенные праздничной декорацией. Впервые они были представлены в США в 1995 году. Благодаря мигающим огням, удивительному зимнему пейзажу и незабываемой музыке, караван “Coca-Cola” быстро приобрел известность во многих странах мира и стал символом Нового Года. В Азербайджане тоже последние несколько лет Новогодний Караван Coca-Cola разъезжал по районам и городам страны чтоб разукрасить и вместе отметить этот волшебный праздник.